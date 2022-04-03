СМИ: Шольц предлагал Зеленскому заявить о нейтральном статуте Украины до спецоперации

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Канцлер Германии Олаф Шольц еще до начала спецоперации предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и наделить страну нейтральным статусом. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По данным газеты, свои предложения Шольц озвучил Зеленскому 19 февраля.

Нейтральный статус Украины, по данным СМИ, должен был быть зафиксирован в рамках европейского соглашения по безопасности между Россией и западной стороной, которое могли подписать президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

Зеленский, в свою очередь, якобы ответил отказом на данное предложение.

После этого лидеры ЕС попытались организовать саммит с участием Путина и Байдена. Модератором встречи мог стать президент Франции Эммануэль Макрон. Однако после звонка Путина французскому лидеру переговоры были отменены.

Также сообщается, что в середине января 2022 года глава ЦРУ Уильям Бернс тайно встречался с Зеленским в Киеве, где показал украинскому президенту план «вторжения» Москвы. Эта информация, пишет издание, помогла ВСУ в начале специальной военной операции, передает газета «Известия».

Недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Украины вступить в состав Европейского союза. По его словам, недавно украинские власти осознали, что Североатлантический альянс не хочет видеть Украину в своем составе. После этого Киев вновь захотел вступить в ЕС. Зампред Совбеза пояснил, что альянс является «старшим партнером» Евросоюза, поэтому вступить в ЕС без согласия НАТО не получится.