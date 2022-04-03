В Казахстане сообщили о задержании планировавшего покушение на президента Токаева

Фото: Администрация президента РФ

Спецслужбы Казахстана задержали иностранного разведчика, который планировал покушение на главу республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили в комитете нацбезопасности страны.

Уточняется, что агента разведки задержали в городе Нур-Султан. Одновременно задержанный планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

Агент также отрабатывал задание по продвижению пропаганды против России и созданию в народе русофобских взглядов через интернет.

По итогам обыска у подозреваемого нашли винтовку, наркотики и наличные средства.

Согласно признанию агента, он планировал совершить противоправные действия по заказу иностранного государства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Терроризм», передает РИА Новости.

25 марта сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Речь идет о данных, которые мужчина получил по роду деятельности. В ФСБ рассказали, что хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенную плату.