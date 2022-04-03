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Более 25 доходных домов отремонтируют в Москве в 2022 году

Полина Долганова

Город
Более 25 доходных домов отремонтируют в Москве в 2022 году
Фото: Фонд капремонта Москвы

Более 25 доходных домов отремонтируют в столице в рамках программы капремонта в текущем году.

— Наша задача — сохранить исторический облик этих старинных домов, а также вернуть комфорт и безопасность проживания в них, — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Кескинов.

При ремонте старинных домов специалисты применяют современное оборудование и технологии, чтобы сохранить облик уникальных объектов. Так, например, реставраторы используют струйный метод очистки фасадов и лазерное сканирование для восстановления декора.

В 2022 году планируется провести ремонт в доходных домах в Гагаринском переулке, на улице Чаплыгина, на улице Малой Полянке и по другим адресам, передали на сайте мэра Москвы.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин продлил действующие разрешения на реставрацию архитектурных памятников. Также он отметил, что за последние 11 лет в Москве отреставрировали свыше 120 монументов и около 480 архитектурных надгробий. А в 2022-м специалисты продолжат реставрировать 73 надгробия, восстановят часовню-усыпальницу в Донском монастыре и одно надгробие на Введенском кладбище.

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