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Снежный покров в Москве вдвое превысил апрельскую норму

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Снежный покров в Москве вдвое превысил апрельскую норму
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Снежный покров в столице вырос на 21 сантиметр и вдвое превысил норму. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, накануне высота сугробов в городе не превышала 10 сантиметров, однако по состоянию на 3 апреля она увеличилась до 31 сантиметра.

Специалист напомнил, что рекорд снежного покрова в Москве для 3 апреля составляет 55 сантиметров. Такие показатели были зафиксированы в 1895 году.

— Но в любом случае, это (сегодняшние показатели — прим. «ВМ») в два раза выше положенной нормы в 15 сантиметров, — отметил синоптик.

Он подытожил, что нынешняя ситуация со снегом в столице является нормой для 22 февраля, передает РИА Новости.

В воскресенье, 3 апреля, в столичном регионе центр активного циклона уйдет на северо-восток, а вместе с ним и зона осадков. В облаках появятся просветы. Местами небольшой снег еще возможен в первой половине дня. Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус двух — плюс трех градусов.

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