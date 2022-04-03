Синоптики пообещали москвичам, что погода «начнет налаживаться» 3 апреля

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В воскресенье, 3 апреля, в столичном регионе центр активного циклона уйдет на северо-восток, а вместе с ним и зона осадков. В облаках появятся просветы. Местами небольшой снег еще возможен в первой половине дня.

Максимальная температура воздуха в Москве составит нуль-два градуса тепла. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус двух–плюс трех градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 735 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода начнет налаживаться в Москве и области, но сохранится еще дискомфортный характер погоды, обусловленный влиянием циклона. Атмосферное давление продолжит отставать от нормы более чем на 10-12 единиц.

В такие непогожие дни обостряются болезни суставов, особенно воспалительного и посттравматического характера. Межсезонье — это всегда очень сложный период для лиц с повышенной метеочувствительностью. Поэтому следует проводить сезонную профилактику и лечение после консультации с врачом, применять общеукрепляющие препараты, при возможности расширять двигательную активность, находить время для небольших прогулок на свежем воздухе, что улучшает дыхательную и кислородную функцию организма, благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние.

Центр погоды «Фобос» сообщил, что высота снежного покрова в Москве к вечеру воскресенья может достигнуть 20 сантиметров. Москву подобным образом накрывает снегом из-за антициклона «Катарина».