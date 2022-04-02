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Высота снежного покрова в Москве к вечеру воскресенья может достигнуть 20 сантиметров

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Высота снежного покрова в Москве к вечеру воскресенья может достигнуть 20 сантиметров
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

К вечеру воскресенья, 3 апреля, в столичном регионе высота снежных сугробов может вырасти до 20 сантиметров. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».

— Расчеты показывают, что если сегодня утром высота снежного покрова в столице составляла от шести до 10 сантиметров, то к моменту прекращения снегопадов, вечером в воскресенье, она может увеличится до 15–20 сантиметров, что на 20–30 процентов выше положенного по климату, — говорится в сообщении.

Москву подобным образом накрывает снегом из-за антициклона «Катарина», цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также синоптик центра погоды «Фобос» заявил, что снегопад достигнет пика в Москве вечером в субботу, 2 апреля, и в ночь на воскресенье, 3 апреля. За указанный период времени в городе выпадет 60 процентов от месячной нормы осадков.

Ранее о влиянии антициклона «Катарина» рассказывал и заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Однако он отметил, что данное природное явление в городе задержится ненадолго.

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