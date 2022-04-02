Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Снегопад достигнет пика в Москве вечером в субботу, 2 апреля, и в ночь на воскресенье, 3 апреля. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос».

По его словам, за указанный период времени в городе выпадет 60 процентов от месячной нормы осадков, передает РИА Новости.

Столичные службы перешли на усиленный режим работы из-за снежной погоды. По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, снегопад будет наблюдаться в столице 2 и 3 апреля. Прирост снежного покрова может составить более 10 сантиметров. В связи с этим в Москве задействована специальная техника, которая проводит противогололедную обработку и уборку улиц.

Москва в субботу, 2 апреля, окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается повышенная облачность, временами мокрый и сильный снег. К ночи атмосферное давление начнет понижаться, столбики термометров покажут значение до минус четырех градусов.