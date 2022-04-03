Мужчина скончался на концерте Сергея Трофимова в Москве

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Мужчина умер на концерте артиста Сергея Трофимова из-за возможного отрыва тромба. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил источник в медицинских кругах.

Мероприятие проходило в Центральном академическом театре Российской Армии в столице.

Во время концерта поклонник певца поднимался на сцену, споткнулся и ударился головой о ступеньки. В результате случившегося мужчина скончался. При падении зритель также задел двух женщин.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам самого Трофимова, он знает об инциденте на концерте, однако подробностями не располагает, передает ТАСС.

В прошлом году давка произошла на фестивале Astroworld в Хьюстоне во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, около 300 человек за это время получили различные травмы. Число погибших увеличилось до десяти. Один из посетителей концерта по имени Мануэль Соуза подал в суд на Скотта и организаторов мероприятия.

Как считает истец, трагедию можно было предвидеть и предотвратить. Он уверен, что трагедия стала «прямым результатом желания получить прибыль за счет здоровья и безопасности посетителей».