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Стали известны подробности смертельного падения зрителя с балкона в театре

Юлия Курганова

Происшествия
Стали известны подробности смертельного падения зрителя с балкона в театре
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Суворовская площадь, 2 Карта всех событий

СМИ узнали подробности смертельного падения на концерте певца Сергея Трофимова в Москве в театре Российской армии. Трагедия произошла вечером в субботу, 2 апреля.

В конце выступления зрителей позвали на сцену. Мужчина, который находился на балконе, захотел принять участие. Он стал спускаться, но оступился, и при падении схватился за женщину. 37-летняя зрительница не смогла его удержать и тоже упала.

По предварительным данным, погибший при падении с балкона мужчина был пьян, сообщается в Telegram-канале «112».

Ранее сообщалось, что зритель упал с балкона на женщину во время концерта в Театре Российской армии в Москве. По предварительной информации, выпавший мужчина погиб. Пострадавшую госпитализировали.

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