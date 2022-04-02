Зритель упал с балкона на женщину в Театре Российской армии

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Суворовская площадь, 2 Карта всех событий

Зритель упал с балкона на женщину во время концерта в Театре Российской армии в Москве. По предварительной информации, выпавший мужчина погиб.

Пострадавшую госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что трагедия случилась во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова. Проверяется версия о том, что зрителю стало плохо и он не удержал равновесие. 37-летняя женщина, на которую упал мужчина, была госпитализирована с различными травмами, сообщается в Telegram-канале «112».

В прошлом году на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Погибший Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, что и стало предполагаемой причиной трагедии.