Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зритель упал с балкона на женщину в Театре Российской армии

Юлия Курганова

Происшествия
Зритель упал с балкона на женщину в Театре Российской армии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Суворовская площадь, 2 Карта всех событий

Зритель упал с балкона на женщину во время концерта в Театре Российской армии в Москве. По предварительной информации, выпавший мужчина погиб.

Пострадавшую госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что трагедия случилась во время юбилейного концерта певца Сергея Трофимова. Проверяется версия о том, что зрителю стало плохо и он не удержал равновесие. 37-летняя женщина, на которую упал мужчина, была госпитализирована с различными травмами, сообщается в Telegram-канале «112».

В прошлом году на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Погибший Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, что и стало предполагаемой причиной трагедии.

Читайте также:
Концерты Театры Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте