Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве

Снегопад в Москве 17 февраля / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Об этом в воскресенье, 3 апреля, рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

В общей сложности в работах задействовано 10 тысяч единиц техники. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, станции метро и остановки городского транспорта.

Также в столице работает снегоуборочная и погрузочная техника.

Бригады ГУП «Мосводосток» дежурят с целью пропуска талых вод.

В течение дня в Москве продолжаются работы по очистке скатных кровель и фасадов. Москвичам рекомендуется не заходить за ограничительные ленты, которые ограждают места проведения работ.

Снежный покров в столице вырос на 21 сантиметр и вдвое превысил норму. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, накануне высота сугробов в городе не превышала 10 сантиметров, однако по состоянию на 3 апреля она увеличилась до 31 сантиметра. Он подытожил, что нынешняя ситуация со снегом в столице является нормой для 22 февраля.