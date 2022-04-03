Москвичей приглашают присоединиться к акции по развешиванию домиков для птиц

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Ежегодная акция «Каждому пернатому — доступное жилье» по развешиванию домиков для птиц проводится в Москве в период с 1 апреля по 31 октября.

Специалисты Мосприроды рассказали, что всего в столице планируется развесить более 200 домиков.

Для жилища пернатых подойдут такие материалы, как неструганные доски и акриловые краски природных цветов.

Домики рекомендуется вешать в тихих местах на стволах деревьев на высоте от четырех метров и выше.

Прикрепить жилье для пернатых к дереву можно с помощью пластикового шнура или веревки.

Скворечник отличается от других домиков большим отверстием, через которое птица может пролезать в свое убежище.

Домики для пищух, как правило, имеют треугольную форму и боковые отверстия у задней стенки.

Жилье для стрижей также отличается прямоугольной формой и имеет заслонку, которая не дает другим птицам заселиться в домик раньше, чем это сделают его законные хозяева, рассказали на сайте мэра Москвы.

Недавно специалисты Мосприроды обнаружили в парке «Кузьминки-Люблино» самку седого дятла. В Красной книге Москвы этот вид птиц числится как уязвимый.