Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичей приглашают присоединиться к акции по развешиванию домиков для птиц

Полина Долганова

Город
Москвичей приглашают присоединиться к акции по развешиванию домиков для птиц
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Ежегодная акция «Каждому пернатому — доступное жилье» по развешиванию домиков для птиц проводится в Москве в период с 1 апреля по 31 октября.

Специалисты Мосприроды рассказали, что всего в столице планируется развесить более 200 домиков.

Для жилища пернатых подойдут такие материалы, как неструганные доски и акриловые краски природных цветов.

Домики рекомендуется вешать в тихих местах на стволах деревьев на высоте от четырех метров и выше.

Прикрепить жилье для пернатых к дереву можно с помощью пластикового шнура или веревки.

Скворечник отличается от других домиков большим отверстием, через которое птица может пролезать в свое убежище.

Домики для пищух, как правило, имеют треугольную форму и боковые отверстия у задней стенки.

Жилье для стрижей также отличается прямоугольной формой и имеет заслонку, которая не дает другим птицам заселиться в домик раньше, чем это сделают его законные хозяева, рассказали на сайте мэра Москвы.

Недавно специалисты Мосприроды обнаружили в парке «Кузьминки-Люблино» самку седого дятла. В Красной книге Москвы этот вид птиц числится как уязвимый.

Читайте также:
Птицы Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Все мнения
О проекте