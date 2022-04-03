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Экономист перечислила самые востребованные профессии в России

Ирина Игнатенко

Общество
Экономист перечислила самые востребованные профессии в России
Фото: pixabay.com

О том, каких специалистов не хватает России, Общественной службе новостей рассказала доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова.

По словам эксперта, в России необходимы рабочие специальности.

— Газосварщики – вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик. Хороший электрик. Это то, что на повестке дня. Я посмотрела в статистике, что есть недостаток именно этих специалистов, рынок труда их очень хочет увидеть, — отметила она.

По словам эксперта, чтобы решить проблему с безработицей, нужно обретать те виды профессиональной деятельности, которые в настоящее время востребованы на рынке труда. Можно проходить переобучение на специальных курсах и программах дополнительного образования. Если человек имеет несколько специальностей, то найти хорошую работу, будет проще.

До этого независимый HR-специалист Зулия Лоикова назвала самые высокооплачиваемые профессии. Размер оплаты труда напрямую зависит от уровня подготовки специалиста и востребованности той или иной профессии. Большие зарплаты сейчас там, где наблюдается кадровый голод.

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