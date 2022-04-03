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Жителям Москвы рассказали, как «Stand Up Лига» помогает начинающим комикам

Полина Долганова

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Жителям Москвы рассказали, как «Stand Up Лига» помогает начинающим комикам
Фото: pixabay.com

Проекту «Stand Up Лига», который реализует проектный офис «Молодежь Москвы», весной 2022 года исполняется три года. Участники и создатели лиги рассказали о ее преимуществах.

По словам руководителя проекта Оксаны Яковлевой, в лигу входят стендап-турнир, «открытые микрофоны» и студия создания комедии, которая помогает участникам развивать творческие навыки.

Яковлева добавила, что проект имеет ощутимые успехи. Так, например, в марте двое резидентов лиги прошли отбор по итогам фестиваля «Открытый микрофон», который проходил под руководством одного крупнейших российских телеканалов.

В рамках проекта в скором времени планируется запустить новое шоу под названием «Сор из избы». В нем комики будут шутить над обычными людьми, стараясь при этом никого не обидеть.

— Благодаря лиге я за короткий срок из неизвестного парня стал боеспособной единицей комедийного сообщества и резидентом знаменитого стендап-клуба, — рассказал один из участников проекта Магомед Абуков, слова которого приводят на сайте мэра Москвы.

Недавно на портале «Узнай Москву» опубликовали детский кроссворд, посвященный 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Пользователям предлагается проверить свои знания и вспомнить ключевых героев из произведений детского поэта.

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