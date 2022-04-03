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Сергей Собянин рассказал о строительстве школ в Москве в 2023 году

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал о строительстве школ в Москве в 2023 году
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые столичные школы являются примером современной архитектуры с продуманным функционалом. Об этом он в воскресенье, 3 апреля, написал в своем Telegram-канале.

По словам главы города, одной из таких школ является образовательное учреждение «Белые ночи» № 338, расположенное в Коммунарке.

Собянин отметил, что в здании имеются хорошо оборудованные кабинеты естественных наук, полигон информационных технологий, арт-блок с гончарной мастерской и многое другое.

Мэр добавил, что в следующем году в столице планируется открыть несколько больших школ на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале Некрасовки.

Также в настоящее время идет активное строительство школ на территориях Новой Москвы, а именно в Мосрентгене, Сосенском, во Внуковском и в Десеновском.

28 марта сообщалось, что участок для строительства школы на 1150 мест предоставят в столичном районе Лефортово. Площадь предоставляемого участка достигает 2,17 гектара. Объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных государственной программой «Развитие образования города Москвы».

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