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Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН на Литовском бульваре потушили

Александр Афонин

Происшествия
Пожар в одном из корпусов ЦКБ РАН на Литовском бульваре потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Литовский бульвар, 1А Карта всех событий

Пожар в корпусе Центральной клинической больницы РАН в столице удалось потушить. Об этом в воскресенье, 3 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Возгорание ликвидировано, — говорится в сообщении.

Пожар произошел по адресу Литовский бульвар, 1а. По данным источника, на горящем этаже находилось большое скопление людей.

К месту происшествия было отправлено большое количество сил скорой помощи и МЧС. В первую очередь все возможности экстренных служб направлены на спасение людей.

По данным МЧС России, пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек.

Возгоранию был присвоен ранг № 2 — повышенный. Это второй из пяти номеров сложности. Позже он был отменен.

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