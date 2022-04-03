Пожар произошел в одном из корпусов ЦКБ РАН на Литовском бульваре

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Литовский бульвар, 1А. Карта всех событий

Возгорание произошло в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН. Об этом в воскресенье, 3 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу Литовский бульвар, 1а.

По данным источника, на горящем этаже наблюдается большое скопление людей.

В настоящее время к месту происшествия в большом количестве направились силы МЧС и скорой помощи. Уточняется, что все возможности экстренных служб в первую очередь направлены на спасение людей.

По состоянию на 14:40 по московскому времени службам удалось спасти десять человек. Уточняется, что обстановка в больнице постепенно нормализуется.

Изначально пожару был присвоен ранг № 2 (то есть повышенный), второй из пяти номер сложности. Позже он был отменен.

Накануне, 1 апреля, сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома в Шенкурском проезде. В этот же день загорелся ангар на Дмитровском шоссе.