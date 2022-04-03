Песков прокомментировал введение санкций против Путина

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с включением в санкционный список президента России Владимира Путина в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, никто не мог представить такое.

— Нет, не мог. Но, честно говоря, и никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государства. Такого не бывает. Это переход грани разумности, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, мог ли он предположить подобную ситуацию пару лет назад.

Песков отметил, что после того как были введены санкции против президента, можно предположить, что ЕС способны на любые глупости. По его мнению, сейчас на Россию оказывается самая большая санкционная нагрузка в истории, передает РИА Новости.

В конце февраля на фоне начала военной операции в Донбассе страны ЕС и США включили в санкционный список президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности.