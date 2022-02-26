США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

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Минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совета безопасности. Об этом свидетельствует документ на сайте ведомства.

Уточняется, что ограничения также будут распространяться на главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и главу Министерства внутренних дел (МВД) Владимира Колокольцева.

В документе говорится, что собственность этих лиц, которая находится в Штатах, была заблокирована.

В черный список также попали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

25 февраля Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь выразил мнение, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.