Александра Яковлева и Леонид Филатов в фильме Экипаж / Фото: kino-teatr.ru

Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде в четверг, 7 апреля. Об этом сообщили в администрации Калининграда, в воскресенье, 3 апреля.

— Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля. Отпевание Александры Евгеньевны состоится в четверг в 11:00 (по местному времени) в храме Александра Невского, — цитирует сообщение РИА Новости.

Актриса родилась в Калининграде 2 июля 1957 года. Настоящая фамилия звезды — Иванес, однако широкой публике она была известна под фамилией Яковлева, которую взяла от своего деда. В 1978 году актриса выпустилась из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и начала карьеру в большом кино. Она известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Восемь дней надежды».

1 апреля 2022 года актриса скончалась после продолжительной болезни.