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Вучич сообщил о победе на президентских выборах в Сербии

Юлия Курганова

В мире
Вучич сообщил о победе на президентских выборах в Сербии
Фото: МИД РФ

Действующий лидер Сербии Александр Вучич объявил о победе на выборах президента в стране в первом туре.

— По нашим данным, я набрал от 59,8 процента до 60,1 процента, — сообщил он в воскресенье, 3 апреля, в ходе пресс-конференции, передает Pink TV.

Политик подчеркнул, что ему удалось сделать в Сербии то, что до этого никогда никому не удавалось.

— Я единственный, кто два раза победил в первом туре, — отметил Вучич.

По данным Республиканской избирательной комиссии, явка на выборах президента и парламента Сербии составила 58-60 процентов. Результаты голосования должны объявить в течение 96 часов после закрытия участков — до 21:00 по московскому времени 7 апреля.

Президент Сербии Александр Вучич объяснил отсутствие санкций в отношении России. По его словам, сербская сторона не хочет рисковать своим положением.

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