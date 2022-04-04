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Сервис по автоматическому подбору мер поддержки предпринимателей запустили в Москве

Александр Афонин

Город
Сервис по автоматическому подбору мер поддержки предпринимателей запустили в Москве
Фото: Unsplash

Сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей в условиях противодействия санкциям запущен Центром поддержки экономики города Москвы. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, утвержденные в рамках антикризисного плана по стабилизации экономической ситуации, — рассказал заммэра.

Он отметил, что среди мер поддержки будут отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления. С помощью пошагового алгоритма пользователи смогут узнать о доступных для них мерах.

Для получения информации о мерах необходимо выбрать из выпадающего списка сферу своей деятельности, организационную форму, размер бизнеса и направления поддержки. Система автоматически покажет доступные меры поддержки и даст их описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что предприниматели на сайте центра могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки для их отрасли. Он добавил, что два раза в неделю на площадке совместно с Ассоциацией менеджеров проводятся круглые столы с предпринимателями. На них обсуждаются дальнейшие шаги для стабилизации ситуации.

1 апреля правительство Москвы разработало меры по повышению устойчивости развития экономики.

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