Комплексная поддержка: правительство Москвы разработало меры по повышению устойчивости развития экономики

Сборщик завода по производству трубопроводной арматуры Виктор Савин за работой. Руководство предприятия высоко оценило решение о докапитализации Фонда поддержки промышленности / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

31 марта в Центре поддержки экономики Москвы состоялся круглый стол «Производство: путь на импортозамещение». Экономическая ситуация в России непростая, поэтому бизнес ждет действий со стороны правительства. Московские власти поддержку оказывали и ранее, но сейчас принято решение усилить меры помощи предпринимателям. На что может рассчитывать бизнес и как столица будет справляться с санкциями, выяснила «Вечерняя Москва».

На территории столицы работает более трех тысяч промышленных предприятий, еще более 15 тысяч предприятий общественного питания, тысячи магазинов товаров и услуг. С введением санкций экономическая ситуация осложнилась. Некоторые зарубежные компании объявили о приостановке деятельности, прекратились поставки оборудования, комплектующих и ряда товаров из-за рубежа.

Федеральное и московское правительства отреагировали молниеносно. Был создан новый Оперативный штаб по повышению устойчивости развития экономики при правительстве РФ, заместителем руководителя которого назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, глава города создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций. Незамедлительно был организован мониторинг ситуации, приняты срочные меры реагирования по поддержке бизнеса и граждан. Все решения правительство Москвы принимает совместно с федеральным центром. Вероятно, меры поддержки столичных жителей и предприятий в дальнейшем будут применены и в других регионах, как это было, например, во время пандемии.

Собственные возможности

Один из главных приоритетов — дальнейшее наращивание импортозамещения.

— У столичных предприятий есть большое количество успешных кейсов по производству импортозамещающей продукции в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, стройматериалы. Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары легкой промышленности. Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе — на условиях государственно-частного партнерства. Столица уже заключила пять офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым составит почти 13 миллиардов рублей, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Офсетные контракты предусматривают создание или модернизацию производств, выпускающих фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и детское питание. Повысить привлекательность таких проектов поможет ставка на земельные участки под строительство в размере одного рубля — такое решение недавно приняло правительство города. Помимо этого столичные предприниматели смогут получить гранты на создание импортозамещающих производств, максимальный размер выплаты составит до 100 миллионов рублей.

Фото: er.ru

Нужные инициативы

В Москве и ранее работал целый комплекс субсидий и грантов, которые могли получить предприниматели. Теперь добавились новые меры поддержки, а старые были доработаны с учетом новых обстоятельств. Более того, на днях мэр города выделил еще семь миллиардов рублей на реализацию программ помощи.

Например, правительство Москвы упростило порядок получения пропусков для грузового транспорта. Срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по городу увеличивается с 5 до 10 суток, срок оформления постоянных пропусков будет сокращен с 14 до 10 суток. Уменьшено количество документов при подаче заявки на дневной пропуск и принято решение о продлении упрощенного порядка получения ночного пропуска для всех ТС свыше 3,5 тонны.

— Это новость, которую очень ждут участники как минимум трех рабочих групп Совета предпринимателей Москвы: по транспорту и логистике, по торговле и услугам, по общественному питанию. Все они занимаются транспортировкой товаров крупными партиями. И зеленый свет для их грузовиков — это вопрос бесперебойной работы торговых точек, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. — Вместе с юристами Штаба по защите бизнеса мы прорабатывали эту инициативу. Введение иностранных ограничений сделало вопрос еще актуальнее: логистические цепочки нарушены, нужно выстраивать новые.

Помимо этого, с 28 марта начался прием заявок на гранты на открытие новых точек общественного питания в сегменте фастфуда. Алексей Фурсин сообщил, что правительство утвердило порядок предоставления этой меры поддержки.

— Размер выплат будет зависеть от площади открываемых точек и ряда других особенностей их работы. Важное условие получения денег — создание рабочих мест и прием на работу новых сотрудников. Это позволит городу заменить уходящие с российского рынка сети быстрого питания и обеспечить работой их бывших сотрудников, — добавил он.

В целом, по словам Алексея Фурсина, касательно предложений по мерам поддержки четко обозначился тренд.

— Примерно 80 процентов проблем и способов решения универсальные. Разные предприниматели столкнулись с относительно идентичными проблемами. Оставшиеся 20 процентов уже четко соотносятся со сферой бизнеса или со стадией его зрелости, — рассказал глава департамента.

При этом, подчеркнул он, власти не просто складывают все предложения в большой виртуальный ящик.

— Сейчас наша задача — из всей этой массы выбрать те инициативы, которые эффективно решают критически важные вопросы предпринимателей. Часть решений уже принята, — отметил он.

Среди других мер поддержки — пострадавшие предприятия и организации получат отсрочку до шести месяцев по уплате арендных платежей за городское имущество. В 2022 году установят мораторий на повышение арендных ставок в отношении земли и нежилой недвижимости, включая предприятия особой экономической зоны «Технополис «Москва». Также компаниям будут выделять гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции в реальных или максимально приближенных к реальным условиях, на эти цели мэр выделил 200 миллионов рублей.

Окажут помощь и строительной отрасли. Компаниям в этой сфере доступны снижение административной нагрузки, сокращение процедур согласования, а также неприменение штрафных санкций к застройщику, если он не укладывается в сроки. Кроме того, на сегодняшний день можно оперативно вносить изменения в проектно-сметную документацию без прохождения экспертизы. Повышен до 70 процентов максимальный размер авансовых платежей при заключении госконтрактов в сфере строительства.

Фармкомпаниям предоставят земельные участки для строительства новых производств по ставке один рубль в год, дадут субсидии из городского Фонда развития промышленности на субсидирование процентных ставок для пополнения оборотных средств. Для них увеличат авансирование по закупкам лекарственных средств для госнужд до 70 процентов, обеспечат поддержку проведения клинических исследований препаратов и многое другое.

Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Высокая оценка действий

Отдельный блок мер посвящен промышленным предприятиям. Они получат доппомощь — 10 миллиардов рублей. Решение о докапитализации городского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства принял мэр.

— Промышленные предприятия сегодня столкнулись с проблемой поставок сырья, комплектующих, изменением схемы работы поставщиков, а также резким повышением стоимости кредитования, что привело к дефициту оборотных средств у многих предприятий, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Средства пойдут на компенсацию предприятиям процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств, на покупку оборудования и реализацию инвестиционных программ.

— Решение о докапитализации фонда абсолютно своевременное — мы рассчитываем, что предприятия грамотно воспользуются этой возможностью, чтобы повысить свою производительность и обеспечить имеющийся сегодня спрос на импортозамещение. Эта мера положительно скажется на сохранении рабочих мест в столичном регионе и повысит инвестиционную привлекательность московской промышленности, — считает Артем Далевич, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты.

Меру поддержки оценили и сами промышленники. Так, Михаил Нерсесьян, руководитель отдела по работе с заказчиками производственно-научной фирмы, которая является российским производителем регулирующей трубопроводной арматуры, отметил, что за последние недели реальный сектор экономики столкнулся со множеством проблем.

— Это и поставки импортных комплектующих, и значительный рост цен на сырье и материалы. Кроме того, поставщики перешли на полную предоплату, что добавило проблем с обороткой. Радует, что правительство оперативно реагирует на проблемы. Возможность получения субсидирования на оборотку поможет гармонизировать цепочки поставок и стабилизировать выпуск продукции, — подчеркнул он.

Меры поддержки высоко оценила и Валентина Горбунова, заместитель генерального директора по экономике и финансам производственного предприятия, которое проектирует, изготавливает и поставляет насосные агрегаты различного назначения.

— Наше предприятие выполняет гособоронзаказ, объем которого в выручке порядка 97 процентов. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы выполнение госзаказа было исполнено с должным качеством в установленные сроки. Для пополнения оборотных средств нами был привлечен кредит, ставка по которому выросла в связи с ростом ключевой ставки ЦБ РФ. В этой связи обслуживание кредита по оплате ежемесячных процентов существенно влияет на ухудшение финансового состояния и ликвидности предприятия. Кроме того, из-за роста расходов на оплату процентов становится невозможным выполнение инвестиционной программы по приобретению нового оборудования. Приобретение оборудования по лизингу из-за высокой ставки также становится невозможным. А невозможность обновления станочного парка может поставить под угрозу срыва выполнение гособоронзаказа в требуемые сроки. Поэтому наше предприятие крайне заинтересовано в появлении программ по поддержке, субсидированию и получению льгот по кредитованию и лизингу, — сказала Горбунова.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Борьба с безработицей

Не допустить увеличения числа безработных москвичей тоже важная задача. Из-за ухода зарубежных компаний люди выходят на рынок труда, а помогут им найти новую работу в специальном кадровом центре, который будет специализироваться на взаимодействии с работодателями.

— В первую очередь с компаниями, которые планируют высвобождение сотрудников, мы, не дожидаясь официальных заявлений, а уже на основе сообщений в СМИ, в проактивном порядке связываемся, выезжаем к ним и отрабатываем самый негативный возможный сценарий еще на старте, — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в Москве на сегодняшний день много компаний, в которых действительно есть дефицит кадров и которые готовы набирать сотрудников, и они активно с нами взаимодействуют. Помимо этого правительство Москвы выделило средства в размере семи миллиардов рублей на оказание адресной соцпомощи горожанам. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению всех соцвыплат, включая пособия и пенсии. Повысится минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Москва активно работает с другими странами. Товарооборот столицы и Китая в 2021 году увеличился почти на 34 процента по сравнению с показателем 2020 года и достиг 64,47 миллиарда долларов. Турецкий бизнес является важным партнером Москвы. Накопленный объем инвестиций из этой страны на 1 октября 2021 года составил 1,4 миллиарда долларов. За пять лет он увеличился в 3,8 раза. Товарооборот между Москвой и Индонезией в 2021 году превысил 546 миллионов долларов, что на 20,1 процента больше показателя 2020 года.

КСТАТИ

В Москве запустили горячую линию для предпринимателей. Операторы колцентра готовы ответить на вопросы, связанные с работой бизнеса в условиях зарубежных санкций, расскажут о важных изменениях в законодательстве и принятых на федеральном и городском уровнях мерах поддержки. Представители делового сообщества также смогут поделиться своими предложениями о необходимых инструментах поддержки. Обращения принимаются по номеру (499) 444-16-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Нынешняя ситуация нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий. За нашими плечами успешный опыт преодоления кризисов 2008– 2009, 2014–2015 и 2020 годов. Они были вызваны разными причинами. Но всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет на этот раз.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Каждый день на портале поставщиков заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,3 процента. В качестве поставщиков на портале уже зарегистрировано более 250 тысяч предпринимателей со всей страны, 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса. Каталог портала — это полноценный маркетплейс, который содержит уже более 1,6 миллиона единиц продукции.