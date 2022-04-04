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Москвичей пригласили на бесплатные познавательные экскурсии по городу

Анастасия Колоскова

Город
Москвичей пригласили на бесплатные познавательные экскурсии по городу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С 28 апреля по 10 мая в столице пройдут 10 бесплатных познавательных экскурсий, которые проведут гиды Московского дома национальностей. Каждая из прогулок будет длиться порядка двух часов.

Так, 28 апреля в 13:00 у выхода из подземного перехода в Александровский сад начнется экскурсия «Итальянцы в России», на которой расскажут о выдающихся архитекторах-итальянцах, ставших авторами многих столичных сооружений.

Участники экскурсии-квеста «Красная площадь и окрестности — сердце столицы» смогут узнать тайны Московского Кремля и познакомиться с достопримечательностями Александровского сада. Прогулка состоится 29 апреля в 16:00, она стартует от памятника Георгию Жукову на Манежной площади.

30 апреля гиды проведут познавательную экскурсию «Пешком по Софийской набережной. Многонациональное прошлое района», которая начнется в 14:00 на площади Васильевский спуск. Во время прогулки по набережной участники увидят главный дом усадьбы купца первой гильдии Густава Листа, который открыл в столице производство противопожарной техники, а также усадьбу промышленника Павла Харитоненко, где с 1929 года находится резиденция посла Великобритании.

Во время экскурсии «Многоэтничный район от Мясницкой до Маросейки» горожане смогут полюбоваться одним из трех действующих в столице католических соборов. Им расскажут о роли датчан и шведов в строительстве Центральной городской телефонной станции в начале прошлого века. Прогулка начнется 3 мая в 14:00 у выхода № 4 станции метро «Лубянка».

Кроме того, запланированы экскурсии по старейшим улицам Москвы, таким как Плющиха, Варварка и Никольская, переулкам в районе Большой Никитской и Тверской.

Заключительной прогулкой станет экскурсия «Взгляд из арбатского окна — самая этническая улица Москвы», которая начнется 10 мая в 11:00 возле кинотеатра «Художественный». Ее участники узнают историю названия улицы и о ее знаменитых жителях, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что онлайн-помощник для туристов Russpass с апреля 2022 года будет выступать в качестве единой платформы для бронирования отелей на всей территории России.

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