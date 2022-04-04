Здание 1917 года капитально отремонтируют на Таганской улице

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Таганская улица, 32/1с9 Карта всех событий

В Таганском районе Москвы планируют провести капитальный ремонт в трехэтажном жилом доме, построенном в 1917 году. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал первый заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Антон Мельников.

— Фасадные работы планируется проводить с лесов. Сначала рабочие снимут старое штукатурное покрытие, расчистят и обработают поверхности специальными антисептическими составами. После этого выполнят грунтовку, штукатурку по сетке и шпаклевку, — рассказал он.

Также заместитель столичного департамена отметил, что строители в ходе заключительного этапа покрасят фасад специальной краской. Изначально, здание было двухэтажным, однако в ходе реконструкции в 1990-х годах был надстроен третий этаж с чердаком и пристройка с подвалом. Сам дом находится по адресу: Таганская улица, дом 32/1, строение 9. Общая площадь строения — 644,5 квадратного метра, высота — 13,4 метра, сообщает сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в Мещанском районе столицы пройдут работы, связанные с капитальным ремонтом дома, который был построен до 1917 года. Уточняется, что данная постройка расположена по адресу Колокольников переулок, дом 19/22, строение 1.