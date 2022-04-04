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Жилой дом по реновации возвели в Коптеве

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по реновации возвели в Коптеве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Соболевский проезд, 20Б Карта всех событий

В районе Коптево ввели в эксплуатацию жилой дом, который был построен по программе реновации. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

— Процесс переселения по программе реновации стартует в районе Коптево. Для будущих новоселов сдан жилой дом площадью 14,9 тысячи квадратных метров по адресу Соболевский проезд, дом 20б, — заявил он.

Уточняется, что Мосгосстройнадзор выдал соответствующее разрешение на ввод в эксплуатацию. В односекционном здании будет расположена 161 квартира: 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Первый этаж будет нежилой, поскольку там, возможно, оборудуют офисные помещения. Также в доме откроется объединенная диспетчерская служба с круглосуточным режимом работы, говорится на сайте мэра Москвы.

В пятницу, 1 апреля, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о строительстве дома по программе реновации в московском районе Котловка в 2023 году. Всего в будущей новостройке будет 378 квартир: 119 однокомнатных, 189 двухкомнатных и 70 трехкомнатных.

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