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Петр Бирюков: Более 600 тысяч анализов воды проведено в Москве за первый квартал 2022 года

Анастасия Колоскова

Город
Петр Бирюков: Более 600 тысяч анализов воды проведено в Москве за первый квартал 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В первом квартале 2022 года специалисты провели свыше 600 тысяч анализов воды в Москве. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что в Москве ежедневно потребляют 2,8 миллиона кубометров воды. По словам заммэра, в столице проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей, которые нуждаются в постоянном контроле. В настоящее время состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям, уточнил он.

Петр Бирюков рассказал, что специалисты контролируют качество воды на всем пути ее движения от водоисточника до потребителя. Забор воды на территории Москвы проводят в 250 точках. Вместе с лабораторным контролем также работают более 500 автоматических анализаторов, которые стоят на станциях водоподготовки и в распределительной сети.

— Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность, — пояснил заммэра.

Глава Комплекса коммунального хозяйства отметил, что данные анализаторы направляют в единую информационную систему, которая помогает принимать оперативные решения по изменению технологических режимов очистки.

Для быстрой проверки проб специалисты используют специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории. Бирюков подчеркнул, что контроль качества воды ведется круглосуточно. Специалисты вносят корректировки в технологию водоподготовки и могут менять дозы реагентной обработки, вводить дополнительную очистку при помощи активированного угля, а также увеличивать частоту промывки фильтров.

До этого Петр Бирюков рассказал, что городские службы Москвы займутся благоустройством города и приведут в порядок все столичные объекты накануне праздников.

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