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Столичные службы приведут в порядок все городские объекты в преддверии праздников

Араз Салехов

Город
Столичные службы приведут в порядок все городские объекты в преддверии праздников
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Городские службы Москвы займутся благоустройством города, приводя в порядок все столичные объекты. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

— Главная задача — за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты — начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов, — рассказал он.

Также заммэра заявил, что в планы входит озеленение, промывка дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов и путепроводов. По его словам, майские праздники и День Победы горожане встретят с красивыми и обновленными улицами, говорится в сообщении.

Помимо этого, стало известно о подготовке к открытию сезона в Коммунальном флот, который очищает воды Москвы-реки и Яузы. Уточняется, что в состав флота входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и другая техника, которая собирает мусор с водной поверхности и ликвидирует загрязнения.

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал о проведении реконструкции канализационно-насосной станции «Булатниковская» на юге столицы. Объект был возведен в 1974 году для обслуживания района Бирюлево Восточное.

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