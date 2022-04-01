Петр Бирюков: Реконструкция канализационно-насосной станции на юге Москвы проведена

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства занялись проведением реконструкции канализационно-насосной станции «Булатниковская» на юге столицы. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В рамках проекта полностью заменили технологическое и энергетическое оборудование, выполнили капитальный ремонт двух напорных трубопроводов и построили третью нитку, — рассказал он.

Заммэра добавил, что объект возвели в 1974 году для обслуживания района Бирюлево Восточное. Однако после почти полувековой эксплуатации было принято решение о проведении комплексной реконструкции станции, говорится в релизе.

Помимо этого, Бирюков заявил, что в Москве в подъездах жилых домов в течение этого года пройдет установка 184 подъемных платформ для инвалидов-колясочников. По его словам, работы коснутся территорий всех округов. В настоящее время удалось определить адреса и типы платформы для 90 подъемников.

Также стало известно о подготовке к открытию Коммунального флота, который очищает воды Москвы-реки и Яузы. Заммэра столицы отметил, что в состав флота входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны и другая техника, которая собирает мусор с водной поверхности и ликвидирует загрязнения.