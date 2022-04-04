Диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для похудения

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Существует мнение, что для снижения веса необходимо убрать из рациона мучные, сладкие и жареные продукты. Однако при этом желающие похудеть люди начинают злоупотреблять «полезностями» в виде авокадо, орехов, оливкового масла и прочего. Об опасности такого подхода предупредил диетолог Энкарни Перес.

Он назвал распространенной ошибкой худеющих употребление так называемого легкого салата с авокадо, оливковым маслом с добавлением грецких орехов, яиц и тунца.

— В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть, — заявил эксперт.

Перес считает, что для избавления от жира нужно употреблять полезные продукты в умеренных количествах.

— Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого, — цитирует диетолога Пятый канал.

Специалист призвал желающих похудеть отказаться от продуктов, которые не насыщают. К ним относятся алкоголь, колбаса, йогурты, вяленые сыры и другое. Альтернативой этой еде может стать морковь, банан, яблоко, сухофрукты или овсяные хлопья с натуральным йогуртом.

Ранее врачи сообщили, что добавление репы в рацион поможет избавиться от жира на животе за несколько недель. По их словам, этот овощ полезен для здоровья благодаря высокой концентрации клетчатки, а повышенное потребление растворимой клетчатки связано со снижением скорости накопления висцерального жира. Во время пищеварения растворимая клетчатка расщепляется в процессе ферментации, что запускает выработку короткоцепочечных жирных кислот.