Два человека погибли в ДТП в подмосковном Волоколамске

Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП в Волоколамском городском округе. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Московской области.

— По имеющимся данным, ДТП с участием рейсового автобуса произошло сегодня. В результате двое человек погибли, информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что данная проверка поручена Волоколамской городской прокуратуре. По ее результатам будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

— По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко, — добавили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

Накануне, 3 апреля, на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе съезда на Новокуркинское шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей.