Один из самых длинных домов в столице отремонтируют в этом году

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, Россошанская улица, 1к1 Карта всех событий

Специалисты приведут в порядок «дом-линейку», построенный на Россошанской улице в Южном Чертанове в 1972 году, который является одним из самых длинных в Москве многоквартирных домов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Длина 16-подъездного дома превышает 320 метров, а его площадь составляет 35 666 квадратных метров. Здание включает более 750 квартир.

Работы предусматривают ремонт фасада дома, который после очистки покрасят и обработают антигрибковым раствором. Также будут заменены алюминиевые листы кровельного покрытия на новые. Специалисты демонтируют старые перила и установят новые стальные ограждения. На чердаке старую дверь заменят на новую противопожарную. Ремонт коснется также подвалов, где очистят полы и стены и покроют их защитным составом. Также будут обновлены трубы и провода, которые спрячут в специальные короба.

Будут отремонтированы внутридомовые системы водоснабжения, отопления, канализации и электрика, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Таганском районе Москвы планируют провести капитальный ремонт в трехэтажном жилом доме, построенном в 1917 году.