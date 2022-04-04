Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Городские службы продолжают ликвидировать последствия обрушившегося на столицу снегопада. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что в городе повсеместно проходят работы по очистке дворов, парковок, а также погрузке и вывозу снега.

— В течение всего светового дня проводится очистка скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты, — говорится в Telegram-канале комплекса.

Москвичей призвали не подходить близко к зданиям, на кровле и фасаде которых есть снежные массы и сосульки, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Сообщить о подобных проблемах можно в управляющую компанию, на портал «Наш город» или в Единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

До этого сообщалось, что в понедельник, 4 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается минус один–четыре градуса.