«Сохранится холод»: синоптики сообщили о погоде в Москве 4 апреля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 4 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается минус один–четыре градуса тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в понедельник в Москве и области сохранится холод, температура будет на полтора градуса ниже нормы. Атмосферное давление начнет повышаться, но останется, тем не менее, ниже нормы. Содержание кислорода в приземном слое воздуха с небольшим дефицитом в течение всего дня.

Такие внешние условия являются дополнительной нагрузкой на организм метеозависимых людей и могут стать причиной ухудшения самочувствия и появления симптомов обострения хронических заболеваний. Нужно соблюдать рекомендации врача, принимать назначенные лекарственные препараты.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, когда в Москву придет потепление.