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Руководитель Гидрометцентра России сообщил, когда в Москву придет потепление

Юлия Курганова

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Руководитель Гидрометцентра России сообщил, когда в Москву придет потепление
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Постепенное потепление начнется в столице со среды, 6 апреля, температурный фон днем будет в диапазоне плюс 6-12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада и столица окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать теплые воздушные массы. Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным, но все-таки температура ночью будет уже около нуля градусов, а днем — пять-шесть градусов тепла, — рассказал он.

Синоптик добавил, что в четверг, 7 апреля, температура еще повысится и будет достигать по области плюс шести-одиннадцати градусов. А особенно ощутимым потепление станет в пятницу, 8 апреля, когда столбик термометра ночью будет подниматься до двух-четырех градусов тепла, а днем будет плюс девять-двенадцать градусов.

Однако потепление будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя, предупредил Вильфанд, передает ТАСС.

В воскресенье, 3 апреля, в Москве для ликвидации последствий снегопада задействовано 10 тысяч единиц техники. Прирост снега в отдельных районах столицы составил 23 сантиметра.

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