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Прирост снега в отдельных районах Москвы превысил 20 сантиметров

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Прирост снега в отдельных районах Москвы превысил 20 сантиметров
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве для ликвидации последствий снегопада задействовано 10 тысяч единиц техники. Прирост снега в отдельных районах столицы составил 23 сантиметра. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве. Прирост снега в отдельных районах города составил 23 сантиметра, — говорится в сообщении.

Для уборки снега в городе задействованы снегоуборочная и погрузочная техника.

Отмечается, что очистка пешеходных зон, тротуаров, пути к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца и социальным объектам находится под особым контролем. Городские службы проводят очистку крыш зданий и фасадов домов. Места проведения работ огорожены. Людей просят не заходить за ограничительные ленты.

Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

3 апреля, в воскресенье, снежный покров в Москве вдвое превысил апрельскую норму.

Погода в столице начнет меняться в лучшую сторону уже на предстоящей неделе. Об этом «ВМ» рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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