Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве ожидается потепление
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Погода в столице начнет меняться в лучшую сторону уже на предстоящей неделе. Об этом «ВМ» рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, к пятнице температура в городе начнет приходить в норму.
— После 7 апреля, праздника Благовещения, температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна, — сообщила синоптик.
Кроме того, по прогнозам специалистов, в выходные воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.
— Метеорологические модели показывают, что температура в выходные дни, 9–10 апреля, может составить около 8–10 градусов тепла в дневные часы, — отметила Позднякова.
До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам о погоде в апреле. По его словам, во второй весенний месяц в столице будет стоять относительно прохладная и ненастная погода. Средняя температура в текущем месяце будет на 2 градуса ниже нормальных показателей.
Погодные условия в столичном регионе продолжают стремительно меняться. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, как метеочувствительным горожанам пережить резкую смену погоды.
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