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Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве ожидается потепление

Илья Ашуров

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве ожидается потепление
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Погода в столице начнет меняться в лучшую сторону уже на предстоящей неделе. Об этом «ВМ» рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, к пятнице температура в городе начнет приходить в норму.

— После 7 апреля, праздника Благовещения, температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна, — сообщила синоптик.

Кроме того, по прогнозам специалистов, в выходные воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.

— Метеорологические модели показывают, что температура в выходные дни, 9–10 апреля, может составить около 8–10 градусов тепла в дневные часы, — отметила Позднякова.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам о погоде в апреле. По его словам, во второй весенний месяц в столице будет стоять относительно прохладная и ненастная погода. Средняя температура в текущем месяце будет на 2 градуса ниже нормальных показателей.

Погодные условия в столичном регионе продолжают стремительно меняться. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, как метеочувствительным горожанам пережить резкую смену погоды.

А врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев рассказал, что приводит к развитию метеозависимости.

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