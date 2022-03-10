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Терапевт рассказала, люди с какими заболеваниями находятся в группе риска из-за скачков погоды

Рафаэль Залян

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Погода в Москве
Общество
Терапевт рассказала, люди с какими заболеваниями находятся в группе риска из-за скачков погоды
Фото: Pixabay

В столичном регионе продолжаются скачки температуры. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «ВМ» рассказала метеочувствительным горожанам о том, как пережить резкую смену погоды.

— У метеозависимых людей начинаются головные спазмы, болят суставы, спина, скачет давление. Если у вас наблюдаются такие побочные эффекты на метеоперемены, то следует вовремя принять препараты, которые назначены лечащим врачом, и лучше оставаться дома — не рисковать своим здоровьем, — пояснила врач.

Эксперт отметила, что при головных болях помогают спазмолитики, боли в суставах лечатся привычными мазями. Терапевт порекомендовала не нагружать нервную систему, исключить физическую и умственную нагрузку и избегать источников информации, способных спровоцировать беспокойство.

Она также рассказала, что в особой группе риска находятся гипертоники, диабетики, люди с заболеваниями суставов и вегетососудистой дистонией (ВСД).

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, с 12 марта погода начнет меняться.

Кроме того, метеоролог назвал два самых холодных дня на этой неделе.

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