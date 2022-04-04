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Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на юго-западе Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на юго-западе Москвы
Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что авария произошла на улице Теплый Стан в районе дома № 11.

— Перекрыты левые полосы в обоих направлениях, — подчеркнули в сообщении дептранса.

Также в пресс-службе посоветовали по возможности объезжать место происшествия.

Утром 4 апреля стало известно о том, что прокуратура организовала проверку в связи с ДТП в Волоколамском городском округе. В результате этой аварии погибло два человека.

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