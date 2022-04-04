Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на юго-западе Москвы
Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий
Легковой и грузовой автомобили столкнулись на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Уточняется, что авария произошла на улице Теплый Стан в районе дома № 11.
— Перекрыты левые полосы в обоих направлениях, — подчеркнули в сообщении дептранса.
Также в пресс-службе посоветовали по возможности объезжать место происшествия.
Утром 4 апреля стало известно о том, что прокуратура организовала проверку в связи с ДТП в Волоколамском городском округе. В результате этой аварии погибло два человека.