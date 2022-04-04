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Медики перечислили продукты с высоким содержанием магния

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Медики перечислили продукты с высоким содержанием магния
Фото: unsplash

Магний относится к числу крайне необходимых организму веществ, способствующих поддержанию работы сердечно-сосудистой системы, сообщает издание ФАН со ссылкой на экспертов издания Al Arabiya.

Как утверждают медицинские специалисты, магний содержится в разных продуктах питания. Лучшими источниками полезного вещества станут тыква, миндаль, арахис и грецкие орехи. Кроме того, врачи советуют есть цельнозерновой хлеб и бурый рис.

Употребление продуктов с магнием способствует снижению вероятности возникновения сердечного приступа. Также данное вещество полезно для профилактики остеопорза и инфекционных заболеваний. Отмечается, что данный микроэлемент также снижает уровень веществ, провоцирующих возникновение мигрени.

Медицинские эксперты также назвали необходимую суточную дозу магния. Женщине до 30 лет необходимо около 310 миллиграммов этого элемента в день, а взрослым мужчинам — до 400 миллиграммов, передает Nation News.

До этого эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о главных витаминах и микроэлементах, которые обеспечивают здоровье и хорошее самочувствие.

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