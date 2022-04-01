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Нутрициолог назвала пять «волшебных» таблеток для здоровья

Анна Михалюк

Общество
Нутрициолог назвала пять «волшебных» таблеток для здоровья
Фото: Pexels

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о главных витаминах и микроэлементах, которые обеспечивают здоровье и хорошее самочувствие.

— Первая «волшебная» таблетка — это витамин D. У большинства обнаруживают дефицит этого витамина, и зачастую это не зависит от того, в каком регионе России вы проживаете, так как страна располагается на широте, недостаточной для оптимального получения витамина D исключительно через солнце. Если есть дефицит, вы не можете похудеть, часто болеете, у вас может быть депрессия, плохое самочувствие и качество кожи. Сначала нужно сдать анализы и относительно этого подобрать правильную дозировку. Обычно считается, что 2000-2500 тысячи единиц могут помочь восполнить дефицит, — сказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая «таблетка» для здоровья — это магний. Он отвечает за работу желчного пузыря, вегетативной нервной системы и усвоение микроэлементов.

— Принимая витамин D, вы должны вместе с ним пить магний. С помощью рациона питания мы можем получать лишь четверть нормы суточной дозы магния. Мигрени, запоры, нервозность, ПМС и быстрая утомляемость свидетельствуют о нехватке магния. Лучшие принимать глицинат магния, цитрат магния и треонат магния. Их можно принимать в виде капсул, — объяснила специалист.

Третий важный элемент — это йод. Его нехватка провоцирует снижение умственной деятельности, он также важен для молочных желез и яичников. Дозировка для взрослого человека — 150-300 микрограмм в сутки.

— Четвертая «таблетка» — витамин С. Огромное количество людей страдают от дефицита этого витамина, и увидеть это по анализам крайне сложно. Большой миф, что витамин С в больших дозах содержится в апельсинах и лимонах. Много витамина содержится в зелени и болгарском перце, — сказала эксперт.

Основные симптом его нехватки — купероз, розацеа, варикоз, кровоточивость десен, а также носовое кровотечение. Пятая важнейшая «таблетка» для здоровья — это вода. Минимум — 30 миллилитров на килограмм веса, ее отсутствие не принесет позитивных результатов, даже если человек употребляет витамины, заключила Черная.

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