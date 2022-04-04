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Кардиолог объяснила порядок действий при приступе аритмии

Ирина Игнатенко

Общество
Кардиолог объяснила порядок действий при приступе аритмии
Фото: Depositphotos

Несколько простых приемов могут помочь быстро справиться с приступом аритмии. О них рассказала кардиолог Анна Кореневич.

По словам специалиста, в первую очередь человеку необходимо успокоиться, например, с помощью приема седативных препаратов. Также можно попробовать сымитировать рвотный рефлекс, положив два пальца на корень языка.

По словам специалиста, важно разделять аритмию на опасную и неопасную. Если человек способен воспринимать информацию, слышать окружающих, находиться в сознании, то аритмия неопасна.

— У людей, которые находятся в приступе опасной аритмии, идет потеря сознания со всеми вытекающими последствиями, — рассказала Кореневич.

Скорую помощь рекомендуется вызывать, если состояние не улучшается продолжительное время, человек продолжает себя плохо чувствовать. Когда пациент справится с приступом, ему необходимо обязательно записаться на прием к кардиологу и пройти обследование, передает Nation news.

28 марта кардиологи назвали семь неочевидных причин закупоривания артерий. Так, утром организм человека в усиленном режиме вырабатывает гормоны, что увеличивает нагрузку на сердце.

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