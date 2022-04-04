Диетолог Обложко назвал самый полезный продукт при похудении

Паштет

Врач-психотерапевт, эксперт по питанию Сергей Обложко рассказал о том, какой продукт является самым полезным для организма во время похудения.

— Как ни странно, это печень. Мало кто ее любит, нот печень содержит все витамины группы B. Только «понюхать» печень — это уже суточная норма витамина А, необходимого для зрения. Также в ней содержится железо, йод, хром, цинк, селен, которые необходимы для снижения веса, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он отметил, что полезна как говяжья, так и куриная печень. Из последней для похудения он предлагает делать паштет с грибами и морковью, калорийность которого составляет не более 80 калорий на 100 граммов.

— Если вы в процессе снижения веса, обращайте внимание на витаминизированные продукты, такие как печень. Лучше получать полезные вещества не из витаминов, а из продуктов. Паштет из печени будет удовлетворять вас с психоэмоциональной точки зрения, и с точки зрения пользы, — сказал врач.

Сергей Обложко назвал главный секрет стройных людей. По его мнению, главный навык, который нужно освоить для построения идеальной фигуры — умение готовить вкусно.