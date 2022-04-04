Названы два продукта, которые снижают уровень сахара в крови

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Медицинские специалисты сообщают, что снизить уровень глюкозы в крови помогут чернослив и черника.

Чернослив является хорошим источником клетчатки и повышает уровень гормона адипонектина. Оба фактора могут помочь держать под контролем уровень глюкозы в крови. Этот продукт способен усиливать чувство сытости, подавляя тягу к перекусам, что также позволяет держать вес под контролем.

Употребление ягод черники удовлетворяет тягу к сладкому, обеспечивая при этом организму необходимые питательные вещества, в том числе клетчатку и витамин С. Черника является хорошим источником полифенолов, в частности антоцианов. Эти вещества имеют четкую связь со снижением риска диабета второго типа. Большую пользу принесет дикая черника, которая также богата антиоксидантами, способными уменьшать общее воспаление в организме, передает издание «Профиль».

До этого врачи назвали напиток, который защищает организм от раковых клеток, поддерживает здоровье сердца и снижает холестерин. Врачи советуют употреблять кизиловый отвар для профилактики различных заболеваний.