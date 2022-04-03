Назван чай, который защищает от рака и снижает холестерин

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Врачи назвали напиток, который защищает организм от раковых клеток, поддерживает здоровье сердца и снижает холестерин.

По словам медиков, кизил, один из самых полезных продуктов, укрепляющих иммунную систему. Он является диким растением и растает во многих регионах Турции.

Кизил — это богатая антиоксидантами ягода красного цвета. Ее обычно собирают в сентябре-октябре, используют в том числе для более быстрого заживления кожных ран.

Кизил помогает за короткое время вывести из организма токсины, которые накапливаются прежде всего из-за неправильного питания и вредных привычек, таких как курение и алкоголь, сообщили специалисты.

Также эта ягода способствует ускорению кровотока и снижению высокого уровня холестерина. Благодаря этому поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает риск возникновения сердечного приступа. Имеющим проблемы с лишним весом помогает похудеть. Кизиловый отвар при регулярном употреблении в значительной степени решает проблемы ожирения.

Кроме того, кизил защищает организм от раковых клеток, предотвращает распространение рака в другие части тела. Известен защитным действием особенно против рака молочной железы, простаты и кишечника. Поддерживает здоровье зубов. Способствует очищению зубов и удалению бактерий, скапливающихся на деснах.

Еще кизил рекомендуется регулярно употреблять детям для крепкой костной системы, сообщается на портале Haber7.

— Добавьте одну столовую ложку сушеных плодов кизила в половину литра кипятка и дайте настояться 15 минут. После этого напиток готов к употреблению, — рассказали врачи рецепт чая.

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала напитки, которые способны снизить уровень сахара в крови. Одна из главных ошибок людей с диабетом, считает доктор, — это покупка напитков с сахарозаменителями. Многие из них способны повышать уровень сахара в крови, предупредила она.