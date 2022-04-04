Губернатор Подмосковья сообщил, что в регионе открыто 60 тысяч вакансий

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Ярмарка вакансий пройдет в Московской области 4 апреля для жителей, у которых возникли сложности с трудоустройством из-за санкционных ограничений. В области имеется шестьдесят тысяч вакансий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Он попросил уделять особое внимание тем, кто находится в поиске работы.

Так, из-за установленных ограничений полетов в альтернативном месте работы нуждаются многие сотрудники Шереметьева и Домодедова.

— Сегодня, 4 апреля, мы проводим ярмарку вакансий, цель которой — максимально предоставить людям новые позиции в различных отраслях. Всего вакансий в Московской области сейчас 60 тысяч. Прошу внимательно сопровождать, уделять внимание пожеланиям тех, кто ищет работу, — отметил Воробьев.

Он пояснил, что около 20 тысяч вакансий касаются строительной сферы, около 10 тысяч — транспортная сфера, четыре тысячи — торговля, передает «360».

Воробьев напомнил, что на прошлой неделе прошла встреча властей региона с работниками Шереметьева. Наравне с Домодедовым это один из двух крупнейших авиационных хабов в Московской области.

Ранее сообщалось, что подмосковные работодатели могут получить субсидию за трудоустройство молодежи.