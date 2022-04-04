Диетолог Ковальков назвал продукты, снимающие стресс

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Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы снизить тревожность и бороться со стрессом.

— Последние исследования показали, что отнюдь не кофе и шоколад помогут бороться с депрессивным состоянием. У любителей фастфуда эмоциональное состояние будет, скорее, скакать, чем будет стабильным и приподнятым из-за вкусной еды. Ученые выяснили, что те люди, которые употребляют свежие продукты в пищу, на 26 процентов меньше рискуют заработать депрессию. Средиземноморская диета снижает риски развития депрессии, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Доктор Ковальков перечислил продукты, которые благотворно скажутся на настроении каждого. Первым он назвал сельдерей, который улучшает общее самочувствие за счет триптофана и помогает снизить артериальное давление. Второй полезный продукт — это чеснок.

— Он приводит в норму кровообращение, усиливает процессы детоксикации. Это прекрасный антиоксидант, который защищает клетки организма при стрессе. В индейке содержится много триптофана, она стабильно поднимает нам настроение. Также много триптофана, который повышает нам настроение, содержится в сыре. Особенно прекрасно эти два продукта сочетаются с клюквенным джемом, — отметил доктор.

Также он назвал продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы не навредить своему психоэмоциональному состоянию.

— Во-первых, это выпечка и кондитерские изделия. Они ненадолго повышают настроение, а затем становятся причиной депрессии. Они провоцируют запоры и становятся причиной плохого пищеварения и плохого самочувствия. Самые безопасные мучные изделия — ржаной хлеб с отрубями и выпечка из муки грубого помола, — назвал врач.

Во-вторых, нужно исключить кофе. Напиток бодрит, но этот эффект быстро проходит. На смену ему приходит подавленное состояние и раздражительность. Также кофе вызывает зависимость. В-третьих, красное мясо. Оно оказывает сильную нагрузку на ЖКТ и может вызывать депрессию.

— Шоколад также не убережет от уныния. Самый безопасный вид такого лакомства — 95-процентный горький шоколад с миндалем. Кроме этого, из рациона нужно убрать консервированные продукты, чипсы, колбасы, сосиски, газированные напитки, которые только ухудшают эмоциональное состояние, — сказал врач.

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