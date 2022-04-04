Движение «Колумбайн»* внесли в реестр террористических и экстремистских организаций

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Запрещенное в Российской Федерации движение «Колумбайн»* внесено в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает сайт Росфинмониторинга.

Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, «Колумбайн»* (Международное молодежное движение «Колумбайн»*) внесено в национальную часть перечня террористических и экстремистских организаций.

Роскомнадзор официально внес в реестр запрещенных сайтов социальную сеть Instagram**. Доступ к соцсети ограничили, поскольку этого потребовала Генеральная прокуратура страны.

Также стало известно, что Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн»* террористическим. Участники движения, как уточняется, отрицают моральные принципы и ценности, а также пропагандируют насилие как норму жизни. Его деятельность, по данным ведомства, координируется с помощью интернета. Под воздействием данной идеологии, считают в ведомстве, участники совершают преступления, в том числе террористической направленности.

*«Колумбайн» — движение признано террористическим в России.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.