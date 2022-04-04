Рафик Загрутдинов: Учебный корпус с зимним садом появится в Ховрине

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В районе Ховрино на севере Москвы построят пятиэтажный учебный корпус на 500 мест с зимним садом. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу улица Клинская, владение 24.

— Строительство учебного корпуса ведется на участке, прилегающем к действующей школе № 1474. Он предназначен для учащихся 8–11-х классов. Сейчас возводятся монолитные конструкции третьего этажа, — отметил Загрутдинов.

По его словам, на первом этаже здания расположатся вестибюль, гардероб, зал для проведения общешкольных мероприятий на 300 мест с зоной эстрады, а также обеденный зал на 250 мест. На втором этаже разместят кабинеты, спортивный зал и зимний сад. На третьем этаже появится информационный библиотечный центр. В нем предусмотрены зоны для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки и выдачи книг, фонд закрытого хранения. На двух верхних этажах, кроме кабинетов, создадут академический инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, лабораторно-исследовательский комплекс, лаборантские, IT-полигон.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, добавил Загрутдинов.

Ранее глава столичного департамента строительства сообщил, что в 2023 году новый учебный корпус появится в районе Тропарево-Никулино.