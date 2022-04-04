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Столичный Росреестр принял более 49 тысяч онлайн-заявлений в феврале

Анастасия Колоскова

Город
Столичный Росреестр принял более 49 тысяч онлайн-заявлений в феврале
Фото: er.ru

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве в феврале текущего года зарегистрировал 49 тысяч 228 электронных заявлений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В годовом выражении данный показатель в 1,3 раза (плюс 32,76 процента) превышает количество онлайн-регистраций в феврале 2021 года, а также в 2,2 раза (плюс 121,36 процента) по сравнению с результатом в 2020 году за аналогичный период, — отмечается в сообщении.

С начала текущего года специалисты Росреестра оформили более 100,3 тысячи регистраций прав собственности по заявлениям, которые поступили онлайн, передает агентство городских новостей «Москва».

Этот показатель увеличился на 60,6 процента по сравнению с данными за два первых месяца прошлого года. При этом в январе и феврале 2020 года количество было в 2,7 раза, или на 165,27 процента, меньше (37,8 тысячи электронных регистраций), отметил глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

До этого сообщалось, что управление Росреестра по Москве в феврале 2022 года зарегистрировало 13 418 договоров купли-продажи жилья, что на 44,3 процента больше показателя предыдущего месяца.

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